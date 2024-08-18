أول تعليق رسمي من جوجل عن اختفاء مواقيت الصلاة

كتب- علاء حجاج:

قال متحدث باسم شركة جوجل في تعليق رسمي اليوم تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن إزالة مواقيت الصلاة حدث نتيجة خطأ تقني.

وأضاف قائلا "أثّر خطأ تقني مؤقت على عرض مواقيت الصلاة في نتائج بحث Google، وقد تمّت معالجة المشكلة."

جدير بالذكر أن الملايين من الناس حول العالم يستخدمون بحث Google لإيجاد مواقيت الصلوات الخمس.

يستخدم الناس مختلف كلمات البحث في لغات عدّة للبحث عن مواعيد الصلاة، مثل "وقت صلاة العصر" أو "وقت صلاة العشاء في دولة أو مدينة معيّنة".

وقبل أسبوع شكى عدد كبير من مستخدمي محرك البحث جوجل من عدم ظهور نتائج بحث متعلقة بمواقيت الصلاة، وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ما يفيد عدم ظهور مواقيت الصلاة في نتائج بحث جوجل.

وأرجع موقع "تيك كرانش" المختص بالتقنية اختفاء مواقيت الصلاة من نتائج البحث لمحرك البحث جوجل إلى التحديثات المتعلقة بخوارزميات البحث التي تقوم بها جوجل بشكل دوري لتحسين دقة المعلومات المعروضة وتغيير كيفية تصنيف النتائج.