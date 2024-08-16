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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

10:29 ص الجمعة 16 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3450 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2453 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.15% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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