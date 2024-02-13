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84 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

10:58 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 80 و84 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 جنيها و110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و245 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور المأكولات البحرية

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