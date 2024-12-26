ضعف الإقبال على شراء الذهب خلال موسم الكريسماس

كتبت- آية محمد:

وصف خبراء الذهب الذين تحدث إليهم مصراوي اليوم درجة الإقبال بين المواطنين على شراء الذهب خلال موسم الكريسماس بين المتوسط والضعيف مقارنة بالعام الماضي تأثرا بزيادة الضغوط المعيشية.

وارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف التعاملات في مصر حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيها للجرام، وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيها.

80% انخفاضا

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا الذي تحدث إليه "مصراوي"، إن حجم الإقبال على شراء الذهب خلال موسم الكريسماس ضعيف ولا يتجاوز بين الـ 15% و20% مقارنة بالعام الماضي بسبب تراجع مستويات السيولة مع المواطنين.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو نقص السيولة لدى المواطنين، حيث يعتبر الذهب سلعة غير أساسية ويأتي بعد الاحتياجات الضرورية الأخرى التي يحرص المواطنون على شرائها.

وأوضح نجيب أن المستهلكين يفضلون شراء المشغولات الذهبية ذات الوزن الخفيف والشكل الجذاب خلال موسم "الكريسماس".

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب لمصراوي، إن الإقبال شراء الذهب جاء بشكل متوسط في موسم الكريسماس خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح فرج، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استقرار في الوقت الحالي، بينما أسعار الذهب العالمية تشهد ارتفاع.

وتوقع فرج استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا حيث أنه من المحتمل أن تتخطى الـ 2900 دولار في بداية عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الذهب في السوق المصري في عام 2025.