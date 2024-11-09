خريطة الأسعار: انخفاض الدواجن والحديد والجبن والذهب يستقر

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد والاسمنت، والجبن ، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات