البترول: إضافة بئر جديدة ترفع إنتاج "جابكو" إلى 65 ألف برميل يوميًا

كتب : أحمد الخطيب

04:35 م 20/01/2026

شركة بترول خليج السويس "جابكو"

نجحت شركة بترول خليج السويس "جابكو" في بدء الإنتاج من البئر التنموي (الوصل-4) بحقل شمال صفا، على المنصة البحرية للحقل، بمعدل إنتاج بلغ نحو 2250 برميل زيت خام يوميًا، بالإضافة إلى نحو 1.3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ما أسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى حوالي 65 ألف برميل زيت خام يوميًا، وفقًا لبيان وزارة البترول.

وتهدف "جابكو" إلى تعظيم العائد من حقولها من خلال تنفيذ برنامج متكامل لحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وإعادة تقييم التراكيب الجيولوجية، واستغلال الفرص المتبقية بالحقول القديمة، حيث يعد بئر (الوصل-4) من أبرز الآبار المدرجة ضمن خطة الشركة لعام 2026، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها الدراسات.

ويعد حقل شمال صفا أحد أهم الاكتشافات التي تحققت بمنطقة خليج السويس خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ الإنتاج الفعلي من الحقل عام 2024، ونفذت شركة "جابكو" مشروعًا متكاملًا لتطوير الحقل، شمل إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة وربط خطوط الإنتاج، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما تنفذ الشركة برنامجًا متكاملًا للحفاظ على ضغط الخزان، من خلال حقن المياه في ثلاث آبار، بهدف تعظيم معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بالتوازي مع الاستعداد للمرحلة الثانية من تنمية الحقل.

