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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

10:15 ص السبت 09 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37642.86 جنيه، بتراجع 1223.28 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39365 جنيه، بتراجع 764.85 جنيه.


سعر طن الأسمنت الرمادي: 2877 جنيه، بتراجع 1.72 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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