ترامب يقاطع "طوارئ جرينلاند" في فرنسا.. ويبرر: ماكرون لن يبقى في السلطة

كتب : مصراوي

10:58 م 20/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رفضه حضور الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مع القادة الأوروبيين لمعالجة التوترات بشأن مساعي واشنطن للاستحواذ على "جرينلاند" والرسوم الجمركية، معللا قراره بأن ماكرون "لن يقود بلاده لفترة أطول".
وردا على سؤال حول علاقته بالزعماء الأجانب، قدم ترامب توصيفاً لافتا قائلا إنهم "يصبحون قاسيين بعض الشيء" عندما لا يكون موجودا، لكن "عندما أكون موجودا يعاملونني بلطف شديد".
ورغم وصفه لماكرون بـ"الصديق"، وإبداء إعجابه به وبرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الرغم من ردود الفعل السلبية التي أظهراها مؤخرا تجاه تصعيده بشأن جرينلاند، إلا أن ترامب وجه رسالة للزعيمين ذوي الميول اليسارية قائلا إن عليهما "إصلاح أوضاع بلديهما".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك ترامب رسائل نصية خاصة من ماكرون والأمين العام للناتو مارك روته على وسائل التواصل الاجتماعي، في خرق للأعراف الدبلوماسية.

