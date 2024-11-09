انخفاض الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:



انخفضت أسعار الطماطم والملوخية، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما استقرت أسعار باقي الاصناف في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

البطاطس بين 12 و16 جنيها.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 12 جنيها.

البصل الأبيض بين 12 و18 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 12 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 8 و 20 جنيها.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و17 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.