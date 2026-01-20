توجت المغربية لمياء بومهدي، مدربة سيدات تي بي مازيمبي، بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الأفريقي "كاف"، للمرة الثانية على التوالي 2024 و2025.

وقادت لمياء بومهدي، فريق تي بي مازيمبي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

من هي لمياء بومهدي؟

ولدت لمياء بومهدي، يوم 27 سبتمبر 1983، وبدأت مسيرتها كلاعبة في فريق برشيد، وحصدت معه 5 بطولات، منها أول نسخة من كأس العرش، واعتزلت في عمر 27 عاما، بسبب إصابة قوية تعرضت لها.

وعلى المستوى الدولي، كانت لمياء بومهدي أصغر لاعبة في صفوف منتخب المغرب للسيدات، بعمر 16 عاما، وانضمت إلى منتخب العرب في بطولة دولية أقيمت بالإمارات عام 2007، وسجلت أول هدف له في شباك تشيلسي.

مسيرة لمياء بومهدي كمدربة

بعد مسيرة مع المنتخب المغربي كلاعبة بين عامي 1999 و2009، اتجهت لمياء بومهدي إلى التدريب، وتولت تدريب الوداد للسيدات خلال الفترة من 2015 لـ2016، قبل أن تدرب منتخبي المغرب تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا بين عامي 2017 و2020.

وقالت لمياء بومهدي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقيى: "لم يكن الانتقال سهلاً. في زماني، كان عدد المدربات قليلاً جداً، وكنت من أوائل من سلكن هذا الدرب في المغرب. الانتقال من لاعبة إلى مدربة يتطلب تغييراً ذهنياً ونفسياً عميقاً. ما ساعدني كثيراً هو التدريب. التحقت ببرنامج لمدة خمسة أشهر في جامعة لايبزيج، حيث تعلمت جميع جوانب المهنة: التقنية، والتكتيك، والإعداد البدني والذهني، وإدارة الانتقال... ولكن قبل كل شيء، كان أن أصبح مدربة ضرورة. أجبرتني إصابة على إنهاء مسيرتي كلاعبة، وللبقاء على صلة بشغفي، كانت التدريب هي السبيل الوحيد".