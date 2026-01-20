ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.90% عند مستوى 45905 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء مسجلا اعلي مستوي تاريخي.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.40%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.49% عند مستوى 45048 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.