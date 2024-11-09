أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و 78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 120 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيه.