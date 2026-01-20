إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. قرار حكومي وتحرك برلماني (تغطية خاصة)

كتب : آية محمد

04:13 م 20/01/2026 تعديل في 04:43 م

الهواتف الذكية

كتبت- آية محمد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بقرار انتهاء الإعفاء:

الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية

هل سيتم فرض أي رسوم على أجهزة التليفون التي سبق إعفاؤها قبل القرار الجديد؟

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول

بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. هل يمكن تقسيط الرسوم على الهواتف؟

مصلحة الجمارك المصرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي

