بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، عند مستواه في بداية التعاملات مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2504 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3219 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3755 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4292 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب نحو 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وبنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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