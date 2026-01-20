إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟

كتب : مصراوي

05:59 م 20/01/2026

البورصة المصرية

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.90% عند مستوى 45905 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء مسجلا أعلي مستوي تاريخي له.

وأرجعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، صعود المؤشر الرئيسي ووصوله إلى مستوى تاريخي جديد إلى ارتفاع أسعار الأسهم القيادية، إلى جانب عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية.

وأوضحت حنان، في حديثها إلي "مصراوي"، أن سبب صعود مؤشرات البورصة المصرية اليوم، يرجع إلى ارتفاع أسعار الأسهم القيادية، والشراء من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية، وهو ما يعد الداعم الأكبر للسيولة، بالإضافة إلي تهدئة الأوضاع الجيوسياسية، واستقرار الوضع الاقليمي، وطرح برامج الطروحات الجديدة في البورصة المصرية وانعقاد منتدى دافوس.

وأضافت حنان، أن تجديد دونالد ترامب أطماعه في الاستحواذ على جرينلاند أدى إلى هدوء نسبي في نهاية الجلسة.

البورصة المصرية حنان رمسيس مؤشر البورصة

