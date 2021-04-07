أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:01 م الأربعاء 07 أبريل 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.35% إلى مستوى 10227 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 31.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 16.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 14.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10263 نقطة.

وشهدت جلسة البورصة اليوم بدء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بعد طرحها خلال الأيام الأخيرة لتكن أول شركة يتم طرحها في البورصة خلال العام الجاري.

وارتفع سعر سهم شركة تعليم بنسبة 6.09% خلال الجلسة ليرتفع من 5.75 جنيه في بداية الجلسة إلى 6.10 جنيه، وتم تداول نحو 16.7 مليون سهم خلال الجلسة بقيمة بنحو 101.9 مليون جنيه بعدد عمليات 2465 عملية.

ووصل رأس المال السوقي للشركة بهذا الارتفاع إلى نحو 4 مليارات و455 مليون جنيه.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

الخبر التالى:

"لافارج مصر" تتوقع زيادة مبيعات الأسمنت إلى 48 مليون طن في 2021
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أنا كمان قلقان والحضارة دي هتستمر.. 17 تصريحا للسيسي بشأن قضية سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا