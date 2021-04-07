مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.35% إلى مستوى 10227 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 31.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 16.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 14.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10263 نقطة.

وشهدت جلسة البورصة اليوم بدء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بعد طرحها خلال الأيام الأخيرة لتكن أول شركة يتم طرحها في البورصة خلال العام الجاري.

وارتفع سعر سهم شركة تعليم بنسبة 6.09% خلال الجلسة ليرتفع من 5.75 جنيه في بداية الجلسة إلى 6.10 جنيه، وتم تداول نحو 16.7 مليون سهم خلال الجلسة بقيمة بنحو 101.9 مليون جنيه بعدد عمليات 2465 عملية.

ووصل رأس المال السوقي للشركة بهذا الارتفاع إلى نحو 4 مليارات و455 مليون جنيه.