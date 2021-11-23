Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم الثلاثاء يواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

01:46 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الثلاثاء يواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وانخفض سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 13 جنيهًا في تعاملات صباح اليوم، لتصبح قيمة التراجع 14 جنيهًا حتى الآن.

وتوقع نجيب عودة ارتفاع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بعد هبوط الأسعار في البورصات العالمية.

وعن حركة البيع في السوق، ذكر نجيب أن هناك هدوء بحركة البيع والشراء في السوق، مع تذبذب السعر

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 526 جنيهًا.

وانخفض عيار 18 إلى نحو 677 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 21 إلى نحو 790 جنيهًا.

وتراجع عيار 24 إلى نحو 902 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى 1796 دولارًا للأوقية، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)

سعر الذهب جرام الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24 الجنيه الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا