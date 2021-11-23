سعر الذهب اليوم الثلاثاء يواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وانخفض سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 13 جنيهًا في تعاملات صباح اليوم، لتصبح قيمة التراجع 14 جنيهًا حتى الآن.

وتوقع نجيب عودة ارتفاع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بعد هبوط الأسعار في البورصات العالمية.

وعن حركة البيع في السوق، ذكر نجيب أن هناك هدوء بحركة البيع والشراء في السوق، مع تذبذب السعر

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 526 جنيهًا.

وانخفض عيار 18 إلى نحو 677 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 21 إلى نحو 790 جنيهًا.

وتراجع عيار 24 إلى نحو 902 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى 1796 دولارًا للأوقية، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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