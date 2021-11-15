الملا يشارك في افتتاح مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"

المالية تنهي نزاعًا ضربيًا مع شركة بتروجاس عُمان بشأن نشاطها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

شارك، اليوم الاثنين، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، أحد أكبر الأحداث الخاصة بصناعة الطاقة العالمية، والذي يعقد في العاصمة الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "كشف الفرص الجديدة في مجالات الطاقة "، أكثر من 160 من وزراء البترول والطاقة ورؤساء كبريات شركات البترول والطاقة عالمياً، إلى جانب العديد من الخبراء على مستوى العالم.

ويحظى الحدث هذا العام بأهمية خاصة في ظل انعقاده في أعقاب انتهاء فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو "COP26"، ليكون أول منتدى عالمي يناقش نتائج القمة، والدور الذي ستلعبه صناعة الطاقة في مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وتحقيق الاستدامة.

وخلال فعاليات الافتتاح شارك المهندس طارق الملا متحدثاً رئيسياً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "ديناميكيات السوق الجديد في عالم طاقة متغير"، والتي ضمت الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمدير العام ورئيس مجموعة أدنوك الإماراتية، وفقا لبيان وزارة البترول.

كما شارك في الجلسة المهندس سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وشري هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي بالهند، وبافيل يوريفيتش سوروكين نائب وزير الطاقة بروسيا الاتحادية.

واستعرض الملا، خلال كلمته أمام المؤتمر، التحولات الإيجابية التي شهدها قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي جعلتها واحدة من أهم الدول عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل يصل إلى مليون طن خلال الربع.

وقال إن نجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة له وتخطيها التحديات التي كانت تواجه هذا القطاع دعمها بقوة لتبوء هذه المكانة خاصة وأنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018 بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق وعدد من حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط.

وذكر الملا أن ما تحققه مصر من نجاحات في مجال تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق عائدات يدعمها بقوة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.

وأضاف أن تحقيق هدف التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات من أهم الأولويات أمام صناعة البترول والغاز عالمياً، مؤكدا أهمية استمرار تضافر الجهود عالميا وإقليميا في صناعة البترول والغاز نحو التحول في مجال الطاقة وإدارة استخداماتها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، فضلا عن تبني استخدام أحدث التكنولوجيات الرامية للوصول إلى أقل درجة من الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون.

وأكد الملا التزام مصر واستعدادها للتعاون والعمل المشترك مع الدول لتحقيق التحول في مجال الطاقة، موضحا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة "COP27" في شرم الشيخ، واستضافة الإمارات للقمة التالية في عام 2023 يمثل فرصة جيدة للعمل سويا مع دول العالم من خلال مبادرات واقعية قابلة للتطبيق في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول في مجال الطاقة.

ويشارك قطاع البترول المصري في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال الجناح المصري، والذي يضم عددا من شركات البترول المصرية لاستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز، وقدرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها، والتوسع إقليمياً في أنشطتها الخارجية.