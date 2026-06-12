أكد حسن فوزى، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، أن ما يتردد عن وجود حالات غش فى البن لا يعكس الواقع، فجميع المحال والمصانع الملتزمة لا تمارس أى نوع من الغش.

وأضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أن محال البن والمصانع تخضع لرقابة مستمرة من التموين والصحة، بسحب عينات دورية وتحليلها لمطابقتها للمواصفات.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن من يمارسون الغش يمثلون نسبة قليلة جدًا لا تذكر، ويعملون فى أماكن غير مرخصة أو "تحت السلم"، بهدف أرباح غير مشروعة.

وتابع: "العقوبات عند ثبوت المخالفة تصل للحبس والغرامة، وننصح المواطنين بشراء البن من مصادر موثوقة ببيانات واضحة على العبوة".

وشدد حسن فوزى على أن "البن المحوج" هو البن المضاف إليه الحبهان، والإضافات المسموح بها فقط الحبهان والقرنفل وزر الورد، ولا توجد حاجة اسمها خلطة بن نهائيًا.

وأكد رئيس شعبة البن أن إضافة أى مواد أخرى غير مصرح بها أمر مرفوض ومخالف، داعيًا المواطنين للشراء من محال متخصصة تطحن البن وتعبئه أمام العميل.