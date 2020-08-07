"زينة وخزينة".. أسعار الذهب في مصر تقفز 120 جنيها خلال 3 أسابيع

كتبت – شيماء حفظي:

تواصل أسعار الذهب في مصر قفزاتها الأسبوعية، مدفوعة بزيادة أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيها ليسجل اليوم الجمعة 922 جنيها مقابل 877 جنيها الجمعة الماضي.

وقفزت أسعار الذهب نحو 120جنيها في 3 أسابيع، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 922 جنيها للجرام، مقابل 802 جنيه قبل 3 أسابيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 790 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1053 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7376 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قزة أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وعالميا ارتفع سعر الأوقية منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن بنحو 268 دولارا بنسبة 15%، لتتجاوز حد الـ 2000 دولارا مسجلة مستوى تاريخي عند 2049 دولارا.

في تقرير يوم الثلاثاء قبل الماضي، رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



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