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انخفاض كبير بأسعار السمك في أول أسبوع من رمضان

12:36 م الجمعة 01 مايو 2020
انخفاض كبير بأسعار السمك في أول أسبوع من رمضان

انخفاض كبير بأسعار السمك في أول أسبوع من رمضان

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، في أول أسبوع من شهر رمضان.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي بين 4 و6 جنيهات ليتراوح اليوم بين 23 و 27 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وتراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها.

وانخفض كيلو السمك البوري بين 15 و 20 جنيها ليتراوح سعر الكيلو اليوم عبين 35 و 40 جنيها، مقابل بين 50 و60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية

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