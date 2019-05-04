البلطي يصل إلى 39 جنيهًا للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي اليوم السبت جنيها واحدا ليتراوح بين 36 و39 جنيها مقارنة بأسعار أمس، وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر السمك البوري اليوم ليتراوح سعر الكيلو بين 47 و53 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وانخفض سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم السبت بمقدار 25 جنيهًا ليتراوح بين 250 و 320 جنيها وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بمقدار 10 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو بين 30 و 150 جنيه سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي اليوم بين 30 و140 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الفليه البلطي بمقدار 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.