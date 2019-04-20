تدفقات العملة الأجنبية تنتعش ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة مع هبوط الدولار

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، إنهم رصدوا انتعاشا في التدفقات الدولارية لديها خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة تدفقات الصناديق العالمية والمستثمرين الأجانب.

ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع أسعار الدولار في البنوك بنحو 14 قرشا خلال الأسبوع الأخير، حيث انخفض متوسط السعر إلى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع أول أمس الخميس مقابل نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك رصد انتعاشا في التدفقات الدولارية خلال شهر مارس الماضي، حيث جذب البنك 2.5 مليار دولار في الشهر الماضي فقط مقابل 2 مليار دولار في يناير الماضي، الذي كان أول شهر يشهد عودة المستثمرين الأجانب للسوق بعد اتجاههم للخروج لمدة 9 أشهر.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن التدفقات الدولارية للبنك خلال أول 3 أشهر من العام الجاري تجاوزت ٥.٥ مليار دولار.

وذكر المصدر أن حركة التدفقات بدأت تشهد انتعاشا في يناير الماضي لتصل 2 مليار دولار، ثم بدأت تتراجع في فبراير لتسجل أكثر من مليار دولار، وعاودت الانتعاش بقوة الشهر الماضي لتسجل 2.5 مليار دولار وتواصل تدفقاتها خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أن حصيلة البنك من تدفقات العملات الأجنبية تتوزع بين تدفقات من صناديق عالمية للاستثمار في الجنيه المصري، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والسياحة.

وأوضح المصدر أن الطلب على الاعتمادات المستندية بدأ يشهد زيادة من منتصف الأسبوع الماضي وخاصة على استيراد المواد الغذائية ولكن مع زيادة المعروض من الدولار لم يؤثر هذا الطلب سلبا على أسعار الصرف.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يشهد تدفقا ملحوظا من العملات الأجنبية، حيث تلقى يوم الأربعاء الماضي فقط تدفقات من مستثمرين أجانب بقيمة 42 مليون دولار.

وأشار إلى أن سوق الإنتربنك يشهد حاليا تدفقات نقدية من صناديق استثمار عالمية للاستثمار في الجنيه المصري، وهو ما عزز من قوة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف فايد أن قرار مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر درجة كاملة من "B3" إلى "B2" الخميس الماضي، يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتقليل مخاطر الاستثمار.

وذكر محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي إن هناك نموا في تدفقات النقد الأجنبي على البنك خلال الشهرين الماضي والجاري من صناديق عالمية لشراء أدوات الدين.