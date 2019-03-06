ثروات 25 ثريًا عربيًا تتراجع 8.9 مليار دولار وساويرس يتصدر قائمة 2019

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت ثروات 25 ثريًا عربيًا خلال العام الجاري بقيمة 8.9 مليار دولار مقارنة بقائمة العام الماضي له، بحسب ما أظهرته قائمة أثرياء العرب لعام 2019 التي أصدرتها مجلة فوربس الأمريكية أمس.

وضمت القائمة أغنى رجال الأعمال العرب هذا العام 25 ثريًا مقابل 29 ثريًا كانت تضمهم القائمة العام الماضي.

وقالت فوربس إن 4 مليارديرات خرجوا من القائمة وهم فوزي ومهند الخرافي وبسام الغانم من الكويت، بجانب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. كما لم تضم القائمة الأثرياء السعوديين للسنة الثانية على التوالي.

واستحوذت الإمارات على أكبر عدد من الأثرياء بعدد 7 أثرياء تلتها لبنان ومصر بـ 6 أثرياء لكل منها.

واحتل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، قائمة الأثرياء العرب لهذا العام بثروة بلغت 6.4 مليار دولار بتراجع نحو 200 مليون دولار عن العام الماضي الذي بلغت فيه ثروته 6.6 مليار دولار.

وكان ناصف ساويرس هو أغني الأثرياء العرب العام الماضي أيضا.

وجاء رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، في المركز الثاني في القائمة ليقفز بذلك مركزًا مقارنة بالعام الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث في القائمة.

وكان الفطيم أكثر الأثرياء العرب ربحًا هذا العام، بعدما ارتفعت ثروته نحو نصف مليار دولار هذا العام لتصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار العام الماضي.

وجاء رجل الأعمال الإماراتي، عبد الله أحمد الغرير، في المركز الثالث بثروة بلغت 5.9 مليار دولار وهي نفس قيمة ثروته العام الماضي.

وقفز الملياردير الجزائري، يسعد ربراب، مركزًا واحدًا ليحتل المركز الرابع بثروة بلغت 3.7 مليار دولار، رغم أن ثروته تراجعت مقارنة بقائمة العام الماضي، لأنها بلغت 4 مليارات دولار.

وجاء الملياردير العماني سهيل بهوان في المركز الخامس عربيا، رغم تراجع قيمة ثروته الصافية إلى 3.2 مليار دولار بعد أن كانت 3.9 مليار دولار العام الماضي.

واحتل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس المركز السادس عربيًا بثروة بلغت 2.9 مليار دولار.