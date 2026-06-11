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القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء ضربات جديدة في إيران

كتب : عبدالله محمود

12:58 ص 11/06/2026

حرب إيران

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات إضافية دفاع عن النفس ضد أهداف متعددة داخل إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الخميس على منصة "أكس"، إن الضربات انطلقت في الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن هذه العمليات تستهدف عدداً من الأهداف داخل إيران، مؤكدة أن الضربات تأتي رداً على العدوان غير المبرر والمستمر من جانب إيران.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن العمليات العسكرية الجارية تندرج ضمن إجراءات الدفاع عن النفس التي تنفذها القوات الأمريكية.

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حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط إيران وإسرائيل

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