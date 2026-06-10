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كشف استطلاع رأي أجرته شركة بي سي هايدرو BC Hydro أن ما يقرب من ثلثي سكان أحد المقاطعات الكندية يخططون لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم 2026، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر فعاليات المشاهدة المنزلية ولا تتفوق عليها سوى مباريات الأدوار الإقصائية في دوري الهوكي NHL.

تحذيرات كهربائية بسبب كأس العالم



من المتوقع أن يشهد استهلاك الكهرباء المنزلي ارتفاعاً كبيراً خلال حفل افتتاح المونديال ومباريات كأس العالم، إذ أشارت الشركة أن أجهزة التلفاز والبث المباشر وأدوات الطهي وأنظمة الصوت ستعمل في وقت واحد خلال تجمع المشجعين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الضغط على استهلاك الطاقة.



وأكدت سوزي رايدر من شركة BC Hydro إن تأثير كأس العالم لن يقتصر على الملاعب فقط، موضحة:"بينما ستقام العديد من المباريات في ملعب بي سي بليس، فإن التأثير سيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك".



وأضافت أن الفعاليات الكبرى في الملعب ستستهلك طاقة تعادل تشغيل نحو 1000 منزل، إلا أن هذا الطلب أصبح ينتقل بشكل متزايد إلى الأحياء السكنية مع تزايد المشاهدة المنزلية.



وشددت الشركة على أنها ستعمل بشكل عاجل لضمان استقرار شبكة الكهرباء خلال البطولة، من خلال إجراء فحوصات وصيانة وقائية للبنية التحتية في مناطق وسط فانكوفر وملعب بي سي بليس وجامعة بريتيش كولومبيا "UBC" ومنطقة المشجعين في PNE، بالتعاون مع مدينة فانكوفر.



نصائح لمشجعي كأس العالم في كندا



ونصحت الشركة السكان بترشيد استهلاك الكهرباء عبر استخدام أجهزة طهي صغيرة وتنظيف فلاتر أجهزة التكييف، مشيرة إلى أن البث عبر الإنترنت يستهلك طاقة أكبر من التلفزيون التقليدي مما يجعل الاعتماد على البث التلفزيوني خياراً أكثر كفاءة عند الإمكان.

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