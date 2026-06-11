تصدرت الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء تفيد بارتدائها الحجاب منذ مطلع عام 2026، ما دفع الكثيرين للبحث عن أبرز معلوماتها ومحطات حياتها ومسيرتها الإعلامية.

من هي مها الصغير؟

مها الصغير هي إعلامية مصرية ومقدمة برامج تلفزيونية، ولدت عام 1980 في محافظة القاهرة، وتخرجت في كلية الإعلام، ما ساعدها على دخول المجال الإعلامي والعمل في تقديم البرامج الحوارية.

نشأت مها الصغير في أسرة فنية، إذ أن والدها هو مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، أحد أبرز الأسماء في عالم تصفيف الشعر في مصر والعالم العربي، والذي ارتبط اسمه بعدد كبير من نجوم الفن.

وقدمت "الصغير" خلال مسيرتها الإعلامية عددًا من البرامج والحوارات الفنية مع كبار النجوم، وتميزت بأسلوب هادئ في إدارة اللقاءات. ومن أبرز برامجها برنامج "It’s Show Time"، كما شاركت في تقديم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" إلى جانب عدد من الإعلاميات.

حياة شخصية وزواج طويل

تزوجت مها الصغير من الفنان أحمد السقا عام 1999، واستمر الزواج 26 عامًا قبل إعلان الانفصال في مايو 2025، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.

ابتعاد وعودة إلى الساحة الإعلامية

ابتعدت مها الصغير عن الساحة الإعلامية لفترة قبل أن تعود مجددًا لاستئناف نشاطها، وظهرت في مشاريع إعلامية جديدة، مع استمرار تفاعل الجمهور مع أعمالها وحضورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سبق أن كشفت عن إصابتها عام 2010 بمرض مناعي يُعرف باسم "Autoimmune"، أثر على الرئة وتسبب في أزمات صحية متكررة، وهو ما استدعى متابعة طبية في فترات مختلفة من حياتها.

ويُذكر أن "السقا" أعلن في 21 مايو 2025 انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج استمر 26 عامًا، فيما نشرت مها بيانًا أكدت فيه احترامها لنفسها ولأبنائها ورفضها الخوض في تفاصيل الخلافات.

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