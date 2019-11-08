بينها النادي الأهلي.. تفاصيل قرض عضوية الأندية الرياضية في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

تقدم بنوك محدودة برنامج قرض اشتراكات عضوية الأندية الرياضية بضمان الراتب للموظفين بالقطاع العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة.

وتراجعت الفائدة على قروض تمويل عضوية الأندية، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بنسبة 2.5% بواقع 1.5% في أغسطس، و%1 في سبتمبر الماضي.

وتوقفت بنوك عن تقديم قرض عضوية النادي، مثل بنك مصر، والمصرف المتحد، والاستثمار العربي، والمؤسسة العربية المصرفية، واتجهت تلك البنوك لتمويل القروض التنموية مثل التمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القروض الشخصية الأخرى.

ومازال 4 بنوك تقدم تلك الخدمة، وتطلب من العميل بعض الأوراق كشهادة بمفردات الراتب معتمدة من جهة العمل، وعقد اشتراك النادي، وإيصال مرافق حديث، وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.

ويحدد كل بنك بعض الأندية التي يمولها وليس أي نادي وذلك حسب العقد المبرم وبروتوكول التعاون لتمويل أعضائهم.

ويعرض "مصراوي" تفاصيل قرض تمويل عضوية النادي بعد خفض الفائدة في 4 بنوك وهم EG بنك، وsaib بنك، وبنك قناة السويس، والبنك العقاري.

1 - EG بنك:

قيمة القرض: 120 ألف جنيه حد أقصى.

نسبة الفائدة:19 % سنويا متناقصة.

مدة القرض: 7 سنوات حد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: 60 عاما حد أقصى.

الراتب الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

أسماء النوادي: نادي دجلة فقط.

2 - SAIB بنك:

قيمة القرض: 100 ألف جنيه حد أقصى.

نسبة الفائدة: 16.32% سنويا متناقصة.

مدة القرض: 5 سنوات حد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما حد أقصى.

الراتب الشهري: 1500 حد أدنى.

أسماء النوادي: بلاك بول، والأهلي، ولديجو سوفت، وأيرو سبورت.

3 - بنك قناة السويس:

قيمة القرض: 150 ألف جنيه حد أقصى.

نسبة الفائدة: 18% سنويا متناقصة.

مدة القرض: 7 سنوات حد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الراتب الشهري: 1500 جنيه حد أدنى.

أسماء النوادي: النادي الأهلي، وبعض النوادي الأخرى.

4 - البنك العقاري:

قيمة القرض: 100 ألف جنيه حد أقصى.

نسبة الفائدة: 17% سنويا متناقصة.

مدة القرض: 5 سنوات حد أقصى.

المصاريف الإدارية: 0.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الراتب الشهري: ألف جنيه حد أدنى.

أسماء النوادي: الترسانة.