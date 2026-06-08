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الجنايات تقضي بالمؤبد لشقيقين مزقا شابًا طعنًا داخل منزله في أوسيم

كتب : علاء عمران

02:40 م 08/06/2026 تعديل في 02:52 م

محكمة - تعبيرية

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، شقيقين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار داخل منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل جريمة قتل في أوسيم

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين "كريم كرم صابر نصر" و"دياب كرم صابر نصر" قتلا المجني عليه "أحمد طه عبده" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن عقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه بسبب خلافات سابقة.
وأعد المتهمان سلاحًا أبيض "سكين"، وتوجها إلى محل إقامة المجني عليه بعد التأكد من وجوده بمفرده، ثم تعديا عليه بعدة طعنات استقرت بجسده وأودت بحياته، كما أحرزا سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.
تعود أحداث الواقعة إلى 19 أبريل 2025، حين شهدت منطقة أوسيم جريمة قتل داخل منزل المجني عليه، حيث كشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة انتهت بتوجه المتهمين إليه والاعتداء عليه بسلاح أبيض حتى فارق الحياة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المضبوط.

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أوسيم الجيزة جريمة قتل

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