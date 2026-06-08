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مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:05 م 08/06/2026 تعديل في 04:36 م

القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع

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قال مصدر بلجنة اختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، إن ما أثير بشأن إيقاف القارئ الطبيب أحمد نعينع، والشيخ محمدي بحيري، عن التلاوات الخارجية، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه لم يصدر أي شيء عن اللجنة بشأن إيقاف الشيخ أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمدي بحيري، ولم يتم رصد أي أخطاء في الإذاعات الخارجية لهما.

وقال المصدر، إن الدكتور أحمد نعينع أذيعت له تلاوة أمس في قرآن السهرة، ويحلّ ضيفًا على برنامج "من ماسبيرو" بالتلفزيون المصري، غدًا، فمتى تم إيقافه مثلما أُشيع"؟.

ونوه المصدر، إلى أن القارئ محمدي بحيري تلا قرآت الفجر من الجامع الأزهر، في الـ١٨ من مايو الماضي، ولم يتم رصد أي أخطاء، مشيرًا إلى أنه حال وجود أي قرارات، سيتم الإعلان عنها فورًا.

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الشيخ أحمد نعينع الشيخ محمدي بحيري الإذاعة المصرية

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مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

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