مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

قال مصدر بلجنة اختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، إن ما أثير بشأن إيقاف القارئ الطبيب أحمد نعينع، والشيخ محمدي بحيري، عن التلاوات الخارجية، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه لم يصدر أي شيء عن اللجنة بشأن إيقاف الشيخ أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمدي بحيري، ولم يتم رصد أي أخطاء في الإذاعات الخارجية لهما.

وقال المصدر، إن الدكتور أحمد نعينع أذيعت له تلاوة أمس في قرآن السهرة، ويحلّ ضيفًا على برنامج "من ماسبيرو" بالتلفزيون المصري، غدًا، فمتى تم إيقافه مثلما أُشيع"؟.

ونوه المصدر، إلى أن القارئ محمدي بحيري تلا قرآت الفجر من الجامع الأزهر، في الـ١٨ من مايو الماضي، ولم يتم رصد أي أخطاء، مشيرًا إلى أنه حال وجود أي قرارات، سيتم الإعلان عنها فورًا.