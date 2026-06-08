احتفلت شركة نيسان مصر، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، بخروج أول سيارة "نيسان ماجنيت" كروس أوفر من خطوط الإنتاج بمصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، لتصبح أول سيارة من هذا الطراز يتم إنتاجها في أفريقيا.

حضر حفل الإطلال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات نيسان العالمية. حيث استعرض الجانبان خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية ومستقبل صناعة السيارات محلياً، إلى جانب فرص زيادة الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.

نيسان مصر: أنفقنا 2.3 مليار جنيه لتجهيز خط الإنتاج

أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، أن إنتاج "نيسان ماجنيت" محليًا يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن أعمال تجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد بدأت خلال الربع الأول من 2025، فيما انطلقت تجارب الإنتاج خلال الربع الأول من 2026 وصولاً إلى بدء الإنتاج التجاري اليوم.

وأضاف عبد الصمد أن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 45 مليون دولار (مليارين و346 مليون جنيه) تقريبًا لتطوير خطوط التجميع، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 50 ألف سيارة سنويًا، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في "نيسان ماجنيت" تتجاوز 55%.

وأوضح أن مصنع نيسان في مصر، الممتد على مساحة 104 آلاف متر مربع، نجح في إنتاج نحو 30 ألف سيارة خلال العام الماضي، كما قامت الشركة بتصدير أكثر من 25 ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة، مع توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة ونحو 5000 فرصة عمل غير مباشرة.

نيسان العالمية: مصر مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير

من جانبه، أشاد ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس مجلس إدارة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا بشركة نيسان العالمية، بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لصناعة السيارات، مؤكداً أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق ضمن استراتيجية نيسان الإقليمية.

وأوضح ميسينا أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير، وهو ما يدعم خطط الشركة لتعزيز استثماراتها خلال السنوات المقبلة والتوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية عبر بوابة مصر.

مدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية من نيسان في مصر

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بإطلاق "نيسان ماجنيت" محليًا، مؤكدًا أن المشروع يعكس ثقة نيسان في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وقال مدبولي: "سعيد بإنجاز خط الإنتاج الجديد في وقت قياسي، وأتطلع إلى رؤية أول سيارة كهربائية من نيسان في مصر"، مؤكداً استمرار دعم الدولة لقطاع صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

مواصفات نيسان ماجنيت المجمعة محليا:

المحرك والأداء

تعتمد نيسان ماجنيت في نسخها المطروحة عالميًا على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 99 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.

الأبعاد والمساحات

تأتي السيارة بطول 3994 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2500 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم.

وتوفر ماجنيت مساحة تخزين خلفية تبلغ 336 لترًا، يمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، كما تأتي بخزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى نحو 17.9 كم/لتر وفقًا لمعايير ARAI.

التجهيزات الداخلية

تعتمد نيسان ماجنيت على مقصورة عملية تضم نظام توجيه كهربائي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مدعومة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات لعرض معلومات القيادة.

كما تتضمن السيارة أنظمة Eco Scoring وEco Coaching لمساعدة السائق على تحسين أسلوب القيادة وخفض استهلاك الوقود.

منظومة الأمان

تضم السيارة مجموعة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، بما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

التصميم الخارجي

تحمل نيسان ماجنيت تصميمًا عصريًا يجمع بين الطابع الرياضي والعملي، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة، وإطارات 195/60 R16، بالإضافة إلى شبكة أمامية بتصميم Honeycomb ولمسات كرومية تمنح السيارة حضورًا مميزًا ضمن فئتها.

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