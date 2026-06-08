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سي إن إن: نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا عاجلًا لبحث الأوضاع مع إيران

كتب : وكالات

03:10 م 08/06/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

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قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني يوم الاثنين، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن المواجهة مع إيران.

مشاورات أمنية مكثفة في تل أبيب

وأوضح المسؤول أن الاجتماع المرتقب يأتي بعد سلسلة من المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو خلال اليوم، شملت اجتماعاً مصغراً مع كبار مسؤولي الدفاع ووزراء مختارين، في إطار متابعة الموقف الميداني المتدهور.

إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إسرائيل وإيران إلى الموافقة على وقف إطلاق النار و"التوقف الفوري عن إطلاق النار"، محذراً من خطورة استمرار التصعيد على استقرار المنطقة.

وبعد دعوة ترامب، أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني التراجع عن الرد على أي تطورات ميدانية جديدة.

وأوضح المقر أن استمرار الاعتداءات، ولا سيما في جنوب لبنان، سيقابل برد أكثر قوة، مشددًا على أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى رد فعل أشد من السابق.

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