يعاني عدد كبير من الأشخاص يوميًا من فقدان وسرقة هواتفهم المحمولة، بسبب ما تحتويه من معلومات وبيانات شخصية، الأمر الذي يدفعهم للتقدم ببلاغات سرقة في محاولة لاستعادة الهواتف.

ومع التطور الرقمي الذي تشهده الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة، بات هناك مجموعة من الآليات والخطوات التي يمكن اتباعها في محاولة لاستعادة الهواتف المفقودة.

فخلال الفترة الماضية، أُضيفت خدمة إلكترونية جديدة تُمكنك من تتبع هاتفك المفقود بسهولة من خلال منظومة النيابة العامة، في خطوة مهمة لتعزيز الأمان واسترجاع الأجهزة المفقودة بشكل أسرع.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، إذ أطلقت النيابة العامة خدمة تتبع الهواتف المحمولة المفقودة.

خطوات استعادة الهاتف المحمول

ولاستعادة هاتفك المحمول عليك التعرف على الخطوات القانونية والإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد الهاتف.

- التوجه إلى قسم الشرطة محل واقعة السرقة وتحرير محضر رسمي.

- الذهاب إلى النيابة التابعة للقسم لتسلم صورة رسمية من المحضر عن طريقة النيابة، وفي تلك الخطوة اصطحب معك صورة من بطاقة هويتك الشخصية.

- رقم "serial number" الموضوع على "علبة الهاتف".

- تحرير محضر في مباحث الإنترنت التابعة لمحل سكنك، وفي تلك الخطوة اصطحب معك صورة من بطاقة هويتك الشخصية، ورقم "serial number".

- اترك رقم هاتف جديد خاص بك في مباحث الإنترنت للاتصال بك عند الوصول لمحمولك وضبط السارق.

التتبع الرقمي

وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت النيابة العامة خدمة تتبع الهواتف المفقودة إلكترونيا عبر خطوات بسيطة:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي.

- اختيار أيقونة "تتبع الهواتف المفقودة".

- تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة مصر الرقمية.

- ستظهر لك تفاصيل المحضر وحالته وما إذا كان قد تم تحديد موقع الهاتف أم لا.

خدمة النيابة العامة

وتهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها النيابة العامة، إلى تمكين المستخدمين من تسجيل بيانات هواتفهم المفقودة عبر منظومة النيابة العامة، بما يساعد الجهات المختصة في تتبع الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتحقيق العدالة الناجزة.

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