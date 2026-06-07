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حقيقة ضبط سيدة تمارس الدجل داخل ميكروباص بالشرقية

كتب : فاطمة عادل

08:14 م 07/06/2026

المتهمة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بحيازة إحدى السيدات أدوات تستخدم في أعمال النصب والدجل أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمحافظة الشرقية.

ورصدت الأجهزة الأمنية المنشور المتداول، وبالفحص والتحري أمكن تحديد هوية السيدة الظاهرة في مقاطع الفيديو، وتبين أنها عاملة نظافة، لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وباستدعائها وسؤالها، أوضحت أن الأوراق التي ظهرت بحوزتها خلال مقاطع الفيديو ليست لها علاقة بأعمال الدجل أو الشعوذة، مؤكدة أنها عبارة عن خطابات مرسلة من أسرة أحد أقاربها المحكوم عليه، وكانت تحتفظ بها أثناء عودتها إلى محل إقامتها.

وأضافت أنها كانت تستقل سيارة ميكروباص في طريق عودتها، إلا أن بعض الركاب لاحظوا الأوراق وزجاجة كانت بحوزتها، فاعتقدوا خطأً أنها تستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، وقاموا بتصويرها ونشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات عدم صحة ما تم تداوله بشأن حيازة السيدة أدوات أو مستلزمات تستخدم في ممارسة أعمال النصب أو الدجل، وأن الواقعة نتجت عن سوء فهم من جانب بعض مستقلي السيارة.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة الدجل والشعوذة وزارة الداخلية

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