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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان إلى 12 يوليو

كتب : محمود الشوربجي

08:41 م 07/06/2026

محاكمة تعبيرية

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان"، لجلسة 12 يوليو لمرافعة النيابة.

أمر إحالة متهمي خلية داعش حلوان

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

تهم تمويل الإرهاب

كما ارتكب المتهمون الأول ومن الثالث حتى الخامس جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولًا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجه للمتهمين استخدام شبكات دولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.

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خلية داعش حلوان النيابة العامة الإرهاب

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