هروب جماعي من مصحة المريوطية.. حكم رادع بالسجن لمتهمين بينهم مالك المنشأة (تفاصيل)

كتب : رمضان يونس

02:27 م 02/06/2026
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمًا في قضية هروب نزلاء "مصحة المريوطية"، والمتهم فيها رجل أعمال و3 مشرفين، بعد إدانتهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز وتعذيب نزلاء ومزاولة مهنتي الطب والعلاج النفسي دون ترخيص.

حكم رادع من الجنايات

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "خالد" مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الثلاثة الآخرين من المشرفين بالحبس مع الشغل لمدة عامين.

إدارة منشأة بدون ترخيص بالمريوطية

وكشفت النيابة العامة أن المتهمين، في القضية رقم 21125 لسنة 2025، خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، أداروا منشأة طبية دون ترخيص، ودون توافر الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة.

احتجاز وتعذيب نزلاء مصحة المريوطية

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا النزلاء داخل المنشأة المسماة “مصحة صناع الأمل” دون وجه حق، ودون أمر من الجهات المختصة، لفترات متفاوتة.

ممارسة مهن طبية دون ترخيص

كما تبين أن المتهمين زاولوا مهنة الطب والعلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في الجداول الرسمية بوزارة الصحة أو نقابة الأطباء، بالمخالفة للقانون. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم في القضية.

