ارتفع عددهم لـ 15 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث عمال المنيا

كتب : جمال محمد

02:21 م 02/06/2026

انقلاب سيارة ربع نقل

حصل مصراوي على قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 15 عاملاً بينهم 8 أطفال أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد محمد صابر، 19 سنة، محمود حسن محمد، 27 سنة، أحمد عبدالحميد كامل، 19 سنة، محمد ناصر أبو تيجي، 60 سنة، وائل محمد ناصر، 14 سنة، ياسين كرم غلاب، 10 سنوات، عمر طلعت عطية، 13 سنة.

كما أصيب في الحادث كلا من: حسام محمد عبدالناصر، 11 سنة، يوسف عبدالرحيم، 12 سنة، إبراهيم طلعت علي، 12 سنة، بلال أشرف عطية، 11 سنة، محمود رشاد، 21 سنة، إسلام حمدي، 14 سنة، مصطفى أحمد مصطفى، 17 سنة، وشخص آخر مجهول الهوية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وإصابة عدد من مستقليها .

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 12 عاملاً، جميعهم من محافظة أسيوط، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل 3 آخرين، وذلك أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

