نقيب البيطريين: تكلفة تطعيم وتعقيم الكلب الضال تصل لـ1360 جنيهًا

كتب : محمد ممدوح

04:24 م 02/06/2026

الكلاب الضالة

قال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن تكلفة تطعيم وتعقيم الكلب الضال تبلغ نحو 1360 جنيهًا، متضمنة مختلف مراحل الرعاية والتعامل البيطري.

1060 جنيهًا تكلفة تطعيم وتعقيم الكلب الضال

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، في تصريحات لـ«مصراوي»، أن تكلفة التطعيم ضد مرض السعار تصل إلى 60 جنيهًا للكلب الواحد، بينما تبلغ تكلفة التعقيم وتقديم الخدمات البيطرية 1300 جنيها، وبالتالي يكون الإجمالي 1360 جنيها.


وأشار إلى أن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة تعتمد على خطة متكاملة تتكون من أربع مراحل رئيسية، تبدأ بالإمساك بالكلاب بواسطة فرق متخصصة تمتلك الخبرات الفنية اللازمة، تليها مرحلة التطعيم ضد مرض السعار، ثم تعقيم الإناث للحد من التكاثر، وصولًا إلى إنشاء مراكز إيواء مخصصة لاستيعاب الكلاب بعد التعامل معها.

وشدد على أن تنفيذ هذه المنظومة يتطلب ميزانيات ضخمة ودعمًا لوجستيًا وتنسيقًا كاملًا بين الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن البداية الفعلية للخطة تستلزم حصر أعداد الكلاب الضالة بدقة، بما يحدد حجم التكلفة والميزانية المطلوبة، إلى جانب إنشاء مراكز الإيواء اللازمة لضمان استدامة التنفيذ.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن نسب الإصابة بمرض السعار بين كلاب الشوارع ليست مرتفعة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الجهود الفردية ومساهمات الدولة ساعدت في الحد من انتشار المرض خلال الفترة الأخيرة، إلا أن استمرار وجود الكلاب الضالة دون إدارة فعّالة قد يؤدي إلى عودة انتشار السعار مجددًا.

