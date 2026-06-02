كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر شخص من قيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب المبرح باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابات بالغة بجسده.

تحديد هوية الضحية وضبط المتهمين

بالفحص والتحري، نجحت مباحث القاهرة في تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه (موظف - مصاب بجروح قطعية متفرقة - ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر). وبسؤاله، اتهم 3 أشخاص بالتعدي عليه بـ "مطواة" وإحداث ما به من إصابات، بسبب خلافات جيرة قائمة بين المتهمين وشقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المشكو في حقهم وضبطهم وتبين أنهم (3 أشخاص - أحدهم له معلومات جنائية - مقيمون بذات الدائرة)، وعُثر بحوزة أحدهم على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

اعترافات الجناة أمام النيابة

بمواجهة المتهمين الثلاثة أمام رجال المباحث، اعترفوا بارتكاب الجريمة تفصيلياً، وأقروا بالتعدي على الضحية بالضرب والأسلحة البيضاء لذات الخلافات المذكورة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.