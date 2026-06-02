اعتاد عم "شعبان"، الذي تجاوز العقد السادس من عمره، الخروج يوميًا مع ساعات الفجر الأولى بحثًا عن لقمة العيش، حيث يفترش طاولة صغيرة لبيع الصحف عند تقاطع شارعي منصور وعبدالرحمن بمنطقة حلوان، وهي المهنة التي أمضى سنوات طويلة يعمل بها، قبل أن يتعرض لواقعة سرقة أثارت تعاطفًا واسعًا بين المواطنين.

فيديو سرقة بائع جرائد حلوان أثناء نومه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة بائع الجرائد المسن، ما أثار حالة من الغضب تجاه المتهم وتعاطفًا كبيرًا مع الضحية، الذي يعتمد على عمله اليومي في توفير احتياجاته المعيشية.

وأظهرت كاميرات المراقبة المتهم أثناء تنفيذ الجريمة، حيث استغل غفوة المسن الناتجة عن مشقة العمل، وانتظر بجواره للحظات للتأكد من استغراقه في النوم، قبل أن يفتح درج الطاولة ويستولي على المبلغ المالي الموجود بداخله، والذي قُدر بنحو 600 جنيه، ثم فر هاربًا من المكان.

كما وثق مقطع الفيديو تفاصيل الواقعة كاملة، بداية من مراقبة المتهم للمجني عليه وحتى استيلائه على المبلغ المالي ومغادرته موقع الحادث.

الداخلية تضبط المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان

وعقب تداول الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، استجابت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للحالة الإنسانية الخاصة بعم شعبان، وذلك عقب عرض قصته خلال برنامج "على مسؤوليتي" للإعلامي أحمد موسى.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم توفير باكية لعم شعبان داخل أحد الأسواق الحضرية، بما يضمن له مصدر دخل مناسبًا ويساعده على مواصلة عمله في ظروف أفضل، مؤكدة أنه سيتم دراسة حالته بشكل كامل وتقديم أوجه الدعم اللازمة له بعد تعرضه للواقعة.