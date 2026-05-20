قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مقاولَيْن وعامل بحري، لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في نبات القنب والحشيش المخدرين بالدقي والغردقة، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح، وأحمد محمود خلف، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف.

مفاجآت الدفاع: تتبع جرافي وهواتف مغايرة

شهدت الجلسة تقديم الأستاذ حسن يوسف، المحامي والحاضر عن المتهم الثاني "محمود. ا"، 3 حوافظ مستندات تضمنت مفاجآت جوهرية؛ حيث حوت الحافظة الأولى كشفاً رسمياً من شركة "فودافون مصر" يحدد الموقع الجغرافي لهاتف المتهم وقت الضبط، والذي جاء مغايراً تماماً للمكان الذي أثبته ضابط الواقعة في محضر الضبط.

بينما حوت الحافظتان الثانية والثالثة كشف مشتملات ومكلفات يفيد بأن المتهم ليس له أي علاقة بالعنوان الذي ذكره مجري التحريات في الدعوى، مؤكداً أن واقعة القبض على المتهمين الأول والثالث تمت في مكان آخر مختلف عن الرواية الرسمية.

طلبات تفريغ الفلاشة والاستعانة بخبراء الإعلام

وطالب الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني باستدعاء نقيبين من الإدارة العامة لمكتب مكافحة المخدرات (فرعي القاهرة والبحر الأحمر) لمناقشتهما أمام هيئة المحكمة حول ملابسات الواقعة.

كما طلب التصريح بإرسال "فلاشة" مدمجة إلى الهيئة الوطنية للإعلام لندب أحد الخبراء الفنيين لفحص محتواها، والوقوف على الأبعاد البيومترية للأشخاص الموجودين في الصور والفيديوهات، ومعاينة مكان ضبط المتهمين الأول والثاني، وهو ما يتمسك به الدفاع كدليل معتبر لإثبات عدم صحة رواية الضبط زماناً ومكاناً.

كواليس الإحالة: تشكيل عصابي يتزعمه مقاول

وفقاً لأوراق القضية التي حملت رقم 12411 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 7337 لسنة 2025 كلي، فإن النيابة العامة تتهم كلاً من: "حسين. ع" (مقاول)، و"محمود. إ" (مقاول)، و"شاذلي. أ" (عامل بحري)، بأنهم في يوم 13 أكتوبر 2025 بدائرتي قسمي شرطة الدقي بالجيزة والغردقة بالبحر الأحمر، ألفوا تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول للاتجار في المواد المخدرة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهري الحشيش ونبات القنب (الهيدرو) بقصد الاتجار، كما حازوا سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) وذخائر حية تستخدم عليها بدون ترخيص لحماية تجارتهم غير المشروعة.

تفاصيل المداهمة ومضبوطات السيارة الأولى

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين بنقل المواد المخدرة وترويجها على عملائهم من تجار الجملة ونصف الجملة باستخدام سياراتهم الخاصة.

وبناءً عليه، تمكنت القوات من القبض على المتهمين الأول والثاني، وبتفتيشهما عُثر بحوزة الأول على 3 هواتف محمولة ومبلغ 5 آلاف جنيه، وبحوزة الثاني على هاتف ومبلغ 3 آلاف جنيه. وبتفتيش سيارة المتهم الأول، عثرت القوات على:8 أجولة بلاستيكية تحوي 1154 طربة حشيش، وبندقية خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات حية، ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من متحصلات البيع وكمين الدقي يضبط الشحنة الثانية والأجولة المخدرة.

وفي ذات السياق، ألقت القوات القبض على المتهم الثالث وعثرت بحوزته على هاتفين ومبلغ 1500 جنيه. وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها، تم ضبط: 12 جوالاً بلاستيكياً تحوي 1054 قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المرن داكن اللون، و50 جوالاً تحوي نبات الهيدرو المخدر، وتقرير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية.

أثبت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن البندقية الخرطوش المضبوطة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وأن الطلقات السبع تتوافق معها تماماً.

كما أفاد تقرير المعمل الكيماوي بأن الأحراز عبارة عن صناديق بلاستيكية معبأة بأكياس شفافة تحتوي على مادة سمراء اللون ثبت معملياً أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول، بالإضافة إلى أكياس أخرى تحوي أجزاءً نباتية خضراء جافة ثبت أنها لنبات القنب المخدر.

