21 يونيو.. استكمال محاكمة قاض سابق متهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالرصاص بمدينة 6 أكتوبر، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

خلافات أسرية وقضايا نفقة

وخلال الجلسة، أوضح المتهم أن الخلافات بينه وبين طليقته تصاعدت بسبب قضايا النفقة والرؤية، مؤكدًا أنه تكبد مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 2.5 مليون جنيه، إلى جانب منعه من رؤية أبنائه.

اتهامات متبادلة داخل المحكمة

وقال المتهم إن طليقته أقامت ضده عدة دعاوى وشكاوى، كما اتهمها بالارتباط عرفيًا بآخرين أثناء استمرار العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن تلك الأزمات تسببت له في ضغوط نفسية شديدة.

تصريحات مثيرة للمتهم

وأضاف المتهم أمام هيئة المحكمة: “لو اتعدم أنا مش خايف.. أنا راجل”، مشيرًا إلى أنه أقر أمام جهات التحقيق بكافة الاتهامات المنسوبة إليه.

النيابة: الجريمة مخططة مسبقًا

وفي المقابل، أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن الواقعة لم تكن وليدة لحظة غضب، بل جريمة مكتملة الأركان تمت مع سبق الإصرار والترصد.

مراقبة المجني عليها قبل التنفيذ

وأوضحت النيابة أن المتهم راقب تحركات طليقته لعدة أيام، وتابع خروجها من منزلها بمنطقة الهرم حتى وصولها إلى ممشى سياحي بمدينة 6 أكتوبر، حيث نفذ الجريمة.

تفاصيل إطلاق النار

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، استقرت في الرأس والصدر والظهر، ما أدى إلى وفاة المجني عليها في الحال.

تحريات الطب الشرعي والمباحث

وشددت النيابة على أن المتهم كان في كامل وعيه أثناء ارتكاب الواقعة، مستندة إلى تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت طبيعة الإصابات ومسار الطلقات.

