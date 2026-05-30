قال المحامي شعبان سعيد، وكيل لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك نبيل عماد دونجا، إن هناك حملة تستهدف تشويه صورة موكله والإساءة إليه من قبل بعض الأشخاص، بسبب رفضه الخضوع لابتزازات مالية.

وأضاف سعيد أن دونجا رفض الاستجابة لمحاولات ابتزاز مالي، ما أدى إلى تعرضه لهجوم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن الإساءة إليه والتشهير به.

وأوضح أنه وُكل من قِبل اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم بلاغات ضد كل من يسيء إليه أو ينشر أخبارًا أو معلومات مضللة ومسيئة بحقه، أو يرتكب أيًا من الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن تلك الجرائم تشمل التهديد بالإيذاء والتشهير والسب والإزعاج.