إعلان

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

كتب : أحمد عادل

01:37 ص 30/05/2026 تعديل في 01:49 ص

نبيل عماد دونجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المحامي شعبان سعيد، وكيل لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك نبيل عماد دونجا، إن هناك حملة تستهدف تشويه صورة موكله والإساءة إليه من قبل بعض الأشخاص، بسبب رفضه الخضوع لابتزازات مالية.

وأضاف سعيد أن دونجا رفض الاستجابة لمحاولات ابتزاز مالي، ما أدى إلى تعرضه لهجوم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن الإساءة إليه والتشهير به.

وأوضح أنه وُكل من قِبل اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم بلاغات ضد كل من يسيء إليه أو ينشر أخبارًا أو معلومات مضللة ومسيئة بحقه، أو يرتكب أيًا من الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن تلك الجرائم تشمل التهديد بالإيذاء والتشهير والسب والإزعاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نبيل عماد دونجا الزمالك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رسميًا.. بدء موسم العمرة 1448هـ والسماح بدخول المعتمرين إلى المملكة بهذا
أخبار مصر

رسميًا.. بدء موسم العمرة 1448هـ والسماح بدخول المعتمرين إلى المملكة بهذا
أخطر كائن بحري يعود للظهور.. ما حقيقة قارب البرتغال؟
علاقات

أخطر كائن بحري يعود للظهور.. ما حقيقة قارب البرتغال؟
نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
زووم

نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك
حوادث وقضايا

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك
حدائق بـ5 جنيهات.. دليلك لقضاء رابع أيام عيد الأضحى في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

حدائق بـ5 جنيهات.. دليلك لقضاء رابع أيام عيد الأضحى في القاهرة والجيزة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة