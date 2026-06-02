اختفى أيامًا خلف باب مغلق.. الجيران يكتشفون وفاة مسن داخل شقته بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:28 م 02/06/2026

عثر أهالي قرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على جثمان مسن داخل شقته السكنية، عقب اختفائه عدة أيام وانقطاع أخباره عن الجيران والمعارف.

وبحسب روايات الأهالي، بدأت الشكوك تتزايد بعد ملاحظة غياب المسن لفترة غير معتادة، قبل أن تنبعث رائحة كريهة من داخل الشقة، ما دفع الجيران إلى إبلاغ الجهات المختصة للاطمئنان عليه، وعلى الفور جرى إخطار مركز شرطة منوف بالواقعة.


وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد العثور على جثمان مسن داخل شقته بقرية شبشير.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة مكان الواقعة.

وقررت الجهات المختصة نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص لكشف ملابسات الحادث.

