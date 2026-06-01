حصل "مصراوي"، مجموعة صورة جديدة للحادث المأساوي الذي شهده طريق المريوطية بنطاق مركز البدرشين، إثر سقوط سيارة ملاكي داخل مجرى ترعة المريوطية؛ وتبين أن الضحايا السبعة الذين لقوا مصرعهم غرقًا ينتمون لأسرة واحدة.

أسماء ضحايا ترعة المريوطية

وجاءت أسماء الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم كالآتي: الأب: محمد. م. ع (43 سنة). الأم: جويرية. أ. ع (35 سنة). شقيق الأب: علي. م. ع. ع (46 سنة). الأبناء: مريم (14 سنة)، طلحة (10 سنوات)، عائشة (7 سنوات)، وحذيفة (سنتان).

تفاصيل سقوط السيارة

وتعود تفاصيل الفاجعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة المريوطية بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية، أن أفراد الأسرة السبعة (4 بالغين و3 أطفال) كانوا يستقلون السيارة الملاكي، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بشكل مفاجئ من يد قائدها نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن انحراف المركبة عن الطريق العام وهبوطها مباشرة إلى قاع الترعة، حيث لقوا مصرعهم غرقًا على الفور.

جهود فرق الإنقاذ

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في تمشيط المياه وانتشال جثامين الضحايا السبعة، كما جرى استخراج السيارة من مجرى الترعة باستخدام ونش إنقاذ تابع لمرور الجيزة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى البدرشين العام تحت تصرف الجهات المختصة.

