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بلطجة في الشارع.. القبض على "سايس" هدد مواطنًا بالإيذاء وسبه بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:56 م 14/06/2026

القبض على سايس

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد المواطنين من شخص يعمل كـ"منادي سيارات"، لقيامه بطلب مبلغ مالي دون وجه حق مقابل السماح له بركن سيارته في نطاق محافظة الجيزة، إلى جانب تعديه عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.
أوضح الفحص الأمني أن الواقعة تعود إلى يوم 9 من الشهر الجاري، حيث أبلغ أحد الأشخاص عن تعرضه لموقف من قبل "سايس" أثناء محاولته ركن سيارته، إذ طالبه بدفع مبلغ مالي دون سند قانوني، ثم تطور الأمر إلى سبّ وتهديد.
بفحص الواقعة أمكن تحديد الشخص القائم على نشر الفيديو، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبسؤاله أكد ما حدث، موضحًا تفاصيل الواقعة كما جرت على الأرض.

سقوط السايس البلطجي في العجوزة

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه منادي سيارات بدون ترخيص، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الجيزة سايس وزارة الداخلية بلطجة

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