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ضبط 19 ألف مطبوع تجاري داخل مطبعة غير مرخصة بالمرج

كتب : علاء عمران

01:16 م 14/06/2026 تعديل في 02:08 م

مطبعة غير مرخصة

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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وبحوزته ما يقرب من 19 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وبحوزته نحو 19 ألف مطبوع تجاري مختلف بدون تفويض.
وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مطبعة غير مرخصة المرج الملكية الفكرية الداخلية

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