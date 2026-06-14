واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وبحوزته ما يقرب من 19 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وبحوزته نحو 19 ألف مطبوع تجاري مختلف بدون تفويض.

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب