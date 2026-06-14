330 ألف م³ يوميًا.. وزيرة الإسكان تتابع مشروع صرف القاهرة الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة، لمتابعة معدلات التنفيذ بمختلف مكونات المشروع، بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، واللواء أسامة الجنزوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسؤولي الوزارة والشركات المنفذة والاستشاريين.

وزيرة الإسكان: حدائق تلال الفسطاط من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يعد من أكبر الحدائق الجاري تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة 500 فدان، ويستهدف تطوير منطقة الفسطاط التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي وبيئي متميز، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وإحياء المناطق التاريخية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التراثية والثقافية.

وأضافت أن المشروع يمثل إضافة مهمة لخريطة المقاصد السياحية والثقافية بالقاهرة، فضلًا عن دوره في تنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

راندة المنشاوي: ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة

شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع تكثيف معدلات التنفيذ وإعداد تقارير أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي، مؤكدة أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمشروع.

كما وجهت بالحفاظ على الطابع التاريخي للمكان وتحقيق التكامل بين العناصر البيئية والترفيهية والخدمية، بما يوفر متنفسًا حضاريًا متكاملًا لسكان القاهرة وزائريها.

متابعة المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا

شملت الجولة تفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا، حيث تمتد المنطقة الاستثمارية على مساحة 131 ألف متر مربع مطلة على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعمًا و4 مولات تجارية و4 جراجات للسيارات، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للاحتفالات والفعاليات الرسمية تضم المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع.

المنطقة الثقافية والنهر ضمن أبرز مكونات المشروع

كما تابعت الوزيرة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، والتي تضم محورًا رئيسيًا يربطها بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إضافة إلى ساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والمطاعم والخدمات المختلفة.

وتضم المنطقة الثقافية البوابة الرئيسية للمشروع، و4 مطاعم وكافتيريات، و3 نوافير، ومساحات مفتوحة مخصصة للفعاليات والاحتفالات على مدار العام.

منطقة المغامرة تضم ألعابًا ومسطحات خضراء

تفقدت وزيرة الإسكان كذلك منطقة المغامرة، التي تضم مجموعة من المباني الخدمية والبحيرات والمسطحات الخضراء، وتشمل منطقة ألعاب للأطفال ومباني للخدمات ودورات المياه، إلى جانب أعمال المرافق وتنسيق الموقع على مساحة تتجاوز 97 ألف متر مربع.

تلة القصبة والحفائر والحدائق التراثية أبرز معالم التلال

خلال الجولة، تابعت الوزيرة أعمال التنفيذ بمنطقة التلال والوادي، والتي تضم "تلة القصبة" المقامة على مساحة 13 ألف متر مربع، وتحتوي على فندق سياحي وبحيرة صناعية ومدرجات ومناطق جلوس ومرافق خدمية.

كما تضم المنطقة "تلة الحفائر"، التي يجري تطويرها لتصبح مزارًا أثريًا وسياحيًا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط الأثرية وترميمها، إلى جانب إنشاء ممشى بطول كيلومتر يربط المرافق المختلفة بالموقع.

وتشمل المنطقة أيضًا "تلة الحدائق التراثية" التي تحتوي على مدرجات ومبانٍ للزوار ومطاعم مطلة على البحيرة.

تنشيط السياحة والحفاظ على الحرف التراثية

كما تفقدت الوزيرة منطقة الأسواق المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع، والتي تستهدف تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الحرف التراثية واليدوية، ومنها صناعات الزجاج والسيراميك والشمع والغزل والنسيج.

وتضم المنطقة 19 محلًا تجاريًا، وفندقًا فئة ثلاث نجوم، وبحيرة صناعية ومسطحات خضراء وأماكن انتظار للسيارات.

وزيرة الإسكان: زيادة العمالة والمعدات للانتهاء وفق الجداول المحددة

عقب الجولة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا مع الشركات المنفذة والاستشاريين ومسؤولي المشروع لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ.

ووجهت بزيادة أعداد العمالة والمعدات بالمواقع التي تحتاج إلى دعم إضافي، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل.

راندة المنشاوي: متابعة دورية للمشروع باعتباره إضافة نوعية للقاهرة

أكدت وزيرة الإسكان، في ختام الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع وإعداد تقارير منتظمة بمعدلات الإنجاز، مشددة على أن الوزارة تولي مشروع حدائق تلال الفسطاط اهتمامًا خاصًا لما يمثله من إضافة نوعية لخريطة المقاصد السياحية والثقافية والترفيهية بمحافظة القاهرة.