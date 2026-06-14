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سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:23 م 14/06/2026 تعديل في 02:07 م

المتهمين

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص (9 رجال وسيدة، لعدد منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

عصابة استغلال الأطفال في التسول

وأسفرت الجهود عن العثور على 15 طفلًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول تحت إشراف المتهمين.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم للأطفال في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى الأسرة، تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعهم بإحدى دور الرعاية المناسبة.

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