قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة لا يحقق أيّا من أهداف الحرب الإسرائيلية.

وأشار لابيد إلى أن النظام الإيراني وبرنامج الصواريخ لا يزالا قائمين، كما أن إيران مازالت قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي.

واعتبر لابيد الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة فشلا كاملا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال السبت، إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيُوقع الأحد.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الطرفين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام آباد تجهّز للتوقيع إلكترونيا الأحد، على أن تتبعها محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل.

ذكرت مصادر من كل أطراف المحادثات أن مذكرة التفاهم المقترحة تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

وستُجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الذي دفع ترامب لشنّ الحرب، وفقا لسكاي نيوز.